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Ворскла на замену Марлисону подписывает опытного бразильского форварда
Марлисон может и не вернуться в Полтаву
фото из свободных источников
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Он должен заменить травмированного Марлисона, который в отпуске надорвал крестообразные связи, помогая своей маме в Бразилии и выбыл до конца сезона.
32-летний Лопес с 2015 года играл в Южной Корее и сделал себе имя в азиатской Лиге чемпионов. Его команда "Чонбук Хенде Моторс" выиграла азиатскую ЛЧ в 2016 году. За три года в этом клубе он сыграл 124 матча за 41 гол.
Ну и не лишним будет добавить, что ранее СМИ писали о том, что Марлисон может и вовсе не вернуться в харьковский клуб. Якобы "Фигейренсе", которому принадлежат права на полузащитника, готов досрочно отозвать футболиста из "Ворсклы".
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