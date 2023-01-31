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Ворскла на замену Марлисону подписывает опытного бразильского форварда

Премьер-лига
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Марлисон может и не вернуться в Полтаву

Ворскла на замену Марлисону подписывает опытного бразильского форварда

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" подписывает опытного бразильского форварда Рикардо Лопеса, сообщает "ТаТоТаке".

Он должен заменить травмированного Марлисона, который в отпуске надорвал крестообразные связи, помогая своей маме в Бразилии и выбыл до конца сезона.

32-летний Лопес с 2015 года играл в Южной Корее и сделал себе имя в азиатской Лиге чемпионов. Его команда "Чонбук Хенде Моторс" выиграла азиатскую ЛЧ в 2016 году. За три года в этом клубе он сыграл 124 матча за 41 гол.

Ну и не лишним будет добавить, что ранее СМИ писали о том, что Марлисон может и вовсе не вернуться в харьковский клуб. Якобы "Фигейренсе", которому принадлежат права на полузащитника, готов досрочно отозвать футболиста из "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Марлисон
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Источник:
ТаТоТаке

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