Восемь голов на двоих. Шахтер сыграл вничью с чемпионом Словении

В контрольном матче встречались "Шахтер" и чемпион Словении "Марибор". Отметим, что украинцы в 2023 году еще не побеждали.

По сравнению со вчерашним матчем против "Лудогорца" Игорь Йовичевич почти полностью обновил состав. Остался только Гочолейшвили. В первом тайме "горняки" доминировали. Игровое преимущество украинцы воплотили в три мяча. Сначала шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Зубков, а на 34-й минуте Крыськив после ассиста Судакова попал в дальний угол – 2:0. Очень эффектные голы! Казалось, что с таким счетом команды уйдут на перерыв, но Брнич и Крыськив смогли еще отличиться - 3:1. Дубль для Дмитрия!

После перерыва футболисты "Марибора" заиграли активнее. За три минуты словенцам удалось сравнять счет. Забивали Божич и Брнич. В моменты с голом Божича было заметно, что игрок "Марибора" нарушал правила против Трубина. На 71-й минуте шедевр удался Артему Бондаренко. Хавбек "горняков" шикарным ударом попал в девятку – 4:3.

Однако удержать преимущество подопечные Йовичевича снова не смогли. В итоге, матч завершился вничью – 4:4.

Контрольный мяч

"Шахтер" - "Марибор" 4:4

Голы: Зубков (15), Крыськив (34, 41), Бондаренко (71) – Брнич (39,51), Божич (48,77)

"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Фарина, Бондарь, Гочолейшвили – Бондаренко, Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.