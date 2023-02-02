Вместо Полесья Динамо проведет спарринг с румынским клубом второго дивизиона

Киевское " Динамо " объявило о замене соперника в одном из спаррингов на сборе в Турции.

Вместо житомирского "Полесья", встреча с которым была запланирована на 3 февраля, а также сорвавшегося по техническим причинам казахстанского "Кайсара", киевляне в тот же день проведут контрольный матч с клубом "Униря Деж", который играет во втором дивизионе Румынии.

Начало встречи с "Унирей Деж" – в пятницу, 3 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на YouTube.