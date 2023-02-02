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Вместо Полесья Динамо проведет спарринг с румынским клубом второго дивизиона

Премьер-лига
(2 голосов)

Некоторые изменения в тренировочных планах киевлян

Вместо Полесья Динамо проведет спарринг с румынским клубом второго дивизиона

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о замене соперника в одном из спаррингов на сборе в Турции.

Вместо житомирского "Полесья", встреча с которым была запланирована на 3 февраля, а также сорвавшегося по техническим причинам казахстанского "Кайсара", киевляне в тот же день проведут контрольный матч с клубом "Униря Деж", который играет во втором дивизионе Румынии.

Начало встречи с "Унирей Деж" – в пятницу, 3 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на YouTube.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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