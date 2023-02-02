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Первая победа на сборах. Черноморец обыграл казахстанских горняков
Первая победа моряков в Турции
chornomorets.football
После одной ничьей и трех поражений, "моряки" все-таки добыли первую победу.
В четверг, 2 февраля, команда Романа Григорчука обыграла казахстанский "Шахтер" из Караганды.
В первом тайме Штогрин открыл счет, а Наумец после перерыва удвоил.
Соперник несколько активизировался в концовке матча, один гол отыграл, но на большее казахских горняков не хватило.
2:1, победа "моряков".
"Черноморец" – "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – 2:1
Голы: Штогрин (20), Наумец (71) – Пайруз (87).
"Черноморец": Непогодов, Селин, Салюк, Ермаков (Гучек, 46), Путря, Задоя (Васильев, 64), Кузык, Брагару, Штогрин (99 Кубемьа ), Бадибанга (Алефиренко, 64), Наумец (Плакса, 86)
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