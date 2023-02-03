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Вторая турецкая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Гостивар
Вторая победа харьковчан на сборах
metalist1925.com
В пятницу, 3 февраля, "
Сегодня харьковчане померялись силами с командой "Гостивар" из Северной Македонии.
Матч завершился минимальной победой харьковской команды. Единственный гол на 77-й минуте забил Бычек.
Таким образом, это вторая победа в 2023 году подопечных Эдмара и Олега Голодюка.
"Металлист 1925" – "Гостивар" Северная Македония 0:1
Гол: Бычек, 77 (0:1).
"Металлист 1925": Мозиль (Потимков И. 46), Шершень (Жичиков 62), Потимков Ю. (Безуглый 62), Курило (Ткачук 62), Рудавский (Коваленко И. 62), Мартынюк (Габелок 62), Обинайя (Бычек 62) , Ногейра, Ременюк (Русин 62), Дмитренко (Капинус 62), Чирук (Островский 62)
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