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Металлист 1925 минимально уступил лидеру чемпионата Дании
Все решил гол в первом тайме
Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий
Харьковский "Металлист 1925" провел четвертый спарринг на сборах в Турции. На этот раз украинская команда уступила датскому "Норшелланну".
Единственный гол был забит на 34 минуте встречи 19-летним нападающим Вахидуллой Фагиром. "Металлист 1925" до конца встречи отыграться не смог.
Отметим, что "Норшелланн" после первой части чемпионата Дании занимает первое место.
4 февраля 2023 г. Белек, комплекс "Regnum Carya"
"Металлист 1925" – "Норшелланн" 0:1
Гол: Фагир 34
"Металлист 1925": Сидоренко (Коваленко М. 46), Жичиков (Шершень 60), Ткачук (Курило 60), Безуглый (Потемков Ю. 60), Коваленко И. (Рудавский 60), Габелок (к) (Мартынюк 60), Русин (Ременюк 75), Бычек (Казаес 60), Капинус (Обинайя 60), Ременюк (Ногейра 35, Дмитренко, 60), Островский (Чирук 60)
Запас: Мозиль, Потомков И., Кравченко, Вачиберадзе
"Норшелланн": Эриксон, Энгдаль, Барслунд, Нельсен, Хесберг, Мунк, Думбия, Кулибали, Хансен М., Фагир, Осман
Предупреждения: Барслунд 23 – Мартынюк 78
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