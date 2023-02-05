Черноморец - Турон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В предыдущем матче в Турции "Черноморец" наконец-то одержал свою первую победу на заграничном сборе в 2023-м: "моряки" смогли одолеть карагандинский "Шахтер". На этот раз подопечных Романа Григорчука ожидает противостояние с новичком высшего узбекистанского дивизиона "Туроном".

Контрольный матч

5 февраля. Начало в 15:00

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Турон" (Яйпан, Узбекистан)