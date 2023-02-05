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Черноморец - Турон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок узбекистанской Суперлиги против предпоследней команды УПЛ

Черноморец - Турон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем матче в Турции "Черноморец" наконец-то одержал свою первую победу на заграничном сборе в 2023-м: "моряки" смогли одолеть карагандинский "Шахтер". На этот раз подопечных Романа Григорчука ожидает противостояние с новичком высшего узбекистанского дивизиона "Туроном".

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Контрольный матч
5 февраля. Начало в 15:00
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Турон" (Яйпан, Узбекистан)

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В статье: Черноморец (Одесса)
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