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Металлист 1925 - Ордабасы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Пятая игра команды Эдмара в Турции

Металлист 1925 - Ордабасы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

metalist1925.com

UA-Футбол
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"Металлист 1925" этой зимой уже ощущал как вкус побед, так и поражений. Впереди харьковчан ждет противостояние с "Ордабасы". Этот коллектив в предыдущем чемпионате Казахстана занял пятое место, однако в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.

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Контрольный матч
7 ноября. Начало в 16:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)

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В статье: Ордабасы (Шымкент) Металлист 1925 (Харьков)
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