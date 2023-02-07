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Металлист 1925 - Ордабасы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Пятая игра команды Эдмара в Турции
metalist1925.com
"Металлист 1925" этой зимой уже ощущал как вкус побед, так и поражений. Впереди харьковчан ждет противостояние с "Ордабасы". Этот коллектив в предыдущем чемпионате Казахстана занял пятое место, однако в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.
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Контрольный матч
7 ноября. Начало в 16:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)
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