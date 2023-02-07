Металлист 1925 - Ордабасы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист 1925" этой зимой уже ощущал как вкус побед, так и поражений. Впереди харьковчан ждет противостояние с "Ордабасы". Этот коллектив в предыдущем чемпионате Казахстана занял пятое место, однако в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.

Контрольный матч

7 ноября. Начало в 16:00

"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)