Верес и Полесье сыграли первый матч Winter Cup. Победителя определила серия пенальти

В пятницу, 10 февраля, стартовал товарищеский турнир Winter Cup, в котором принимают участие лидер Первой лиги житомирское "Полесье", два представителя УПЛ "Ворскла" и "Верес", а также эстонская "Левадия".

В матче-открытии встречались "Полесье" и "Верес". Уже на второй минуте Василий Грицук вывел вперед житомирскую команду ударом в нижний угол со среднего расстояния. Вскоре он реализовал пенальти, назначенный за фол против Будковского. "Верес" после розыгрыша углового один гол отыграл усилиями Михаила Шестакова, но на перерыв команды все же ушли за преимущества "Полесья" в два мяча – пытаясь помешать сопернику автоголом отличился Близниченко.

Во втором тайме ровенчане снова сократили отставание до минимума Гайдучек реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Хотя "Полесье" обладало незначительным преимуществом, однако перед финальным свистком Геннадий Пасич после стремительной атаки левым флангом сумел забитый третий гол в ворота Поспелова.

По регламенту турнира ничья предполагает серию пенальти. Так что команды, чтобы определить победителя, били 11-метровые. В этом компоненте сильнее были футболисты "Полесья", которые реализовали 4 попытки, тогда как у ровенцов Гайдучик не сумел переиграть Поспелова, а Дахновский не попал в ворота.

Winter Cup 2023

10 февраля. Турция

"Полесье" – "Верес" 3:3, пен 4:3

Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М.Шестаков 39, Гайдучик 60, Г.Пасич 88

"Полесье": Поспелов – Гитченко, Нестеров (Кушниренко 38), Огиря, Морозко, Шаповал, Крушинский (Морговский 46), Грицук Шастал (Чередниченко 69), Янаков, Будкиский

"Верес": Когут – Балан, Гагун, Лебеденко (Г.Пасич 46), Курко (Маткобожик 65), Вовченко, Клец (Шух 68), Кучеров, В. Шарай (С.Шарай 46), Близниченко (Дахновский 46) ), М.Шестаков (Гайдучик 46)

Серия пенальти: Вовченко - 0:1, Грицук - 1:1, С.Шарай - 1:2, Кушниренко - 2:2, Г.Пасич - 2:3, Янаков - 3:3, Гайдучик 3:3 (вратарь), Морозко - 4:3, Дахновский - 4:3 (мимо)