Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Исенко должен доказать все на поле
Позиция первого номера у полтавчан вакантна
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал, что нужно Павлу Исенко, чтобы стать первым номером команды:
“Будем смотреть. Исенко – талантливый парень, но ничего не бывает просто так, он должен доказать это на поле”, - сказал Скрипник.
Также тренер ответил на вопрос, почему голкипер допустил много ошибок в контрольном матче против "Левадии":
“Это возраст. Ему нужно играть в таких играх, набивать шишки”, – добавил специалист в интервью Футбол Time.
Отметим, что сейчас в расположении "Ворсклы" находятся два вратаря, которые регулярно попадали в заявку в течение текущего розыгрыша чемпионата: 19-летние Павел Исенко и Александр Домолега. Они не сыграли ни в одном официальном матче в прошлом году, ведь Ризнык провел все возможные поединки.
Исенко вышел в старте в недавнем матче первого тура Winter Cup против "Левадии". За 90 минут он пропустил два гола, но полтавчане в итоге победили со счетом 3:2.
Популярное сейчас
- Лунин в воротах. Реал – Аль-Хиляль. АУДИО онлайн трансляция финала Клубного чемпионата мира
- Россияне атаковали остров Змеиный с воздуха
- В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW
- Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО