Скрипник: Исенко должен доказать все на поле

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал, что нужно Павлу Исенко, чтобы стать первым номером команды:

“Будем смотреть. Исенко – талантливый парень, но ничего не бывает просто так, он должен доказать это на поле”, - сказал Скрипник.

Также тренер ответил на вопрос, почему голкипер допустил много ошибок в контрольном матче против "Левадии":

“Это возраст. Ему нужно играть в таких играх, набивать шишки”, – добавил специалист в интервью Футбол Time.

Отметим, что сейчас в расположении "Ворсклы" находятся два вратаря, которые регулярно попадали в заявку в течение текущего розыгрыша чемпионата: 19-летние Павел Исенко и Александр Домолега. Они не сыграли ни в одном официальном матче в прошлом году, ведь Ризнык провел все возможные поединки.

Исенко вышел в старте в недавнем матче первого тура Winter Cup против "Левадии". За 90 минут он пропустил два гола, но полтавчане в итоге победили со счетом 3:2.