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Официально. Львов подписал украинца из чемпионата Турции

Премьер-лига
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Александр Беляев до конца сезона будет выступать в УПЛ

Официально. Львов подписал украинца из чемпионата Турции

Фото: ПФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" официально объявил о переходе украинского полузащитника Александра Беляева из турецкого клуба "Генчлербирлиги", об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, Александр будет выступать за львовский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона УПЛ. Футболист будет выступать за ПФК "Львов" под 21 номером на спине.

Беляев прошлым летом подписал полноценный контракт с турецким клубом. В этом сезоне Александр провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись ассистом.

После первого круга "Львов" занимает в турнирной таблице УПЛ последнее 16 место. Второй круг львовяни начнут матчем против "Миная".

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В статье: ФК Львов Александр Беляев
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