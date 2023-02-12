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Премьер-лига

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Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

До сих пор никаких извинений не было

Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО

фото - @OM_Officiel

Новина українською

Во вчерашнем матче 23-го тура французской Лиги 1 между "Клермоном" и "Марселем" Руслан Малиновский провел на поле всю игру.

В конце первого тайма комментатор Фил Шейн телеканала beINSPORTS в одном из моментов назвал Малиновского россиянином. Более того, он провел пророссийскую аналогию с плохим ударом полузащитника: "Руслан отправил мяч назад в Москву". Комментатор-партнер Шейна в прямом эфире подыграл ему, пошутив о "мяче Спутника".

Никаких объяснений канал или лично комментаторы по этому инциденту до сих пор не предоставили.

Отметим, что спустя несколько минут в этом поединке после удара Малиновского был заработан пенальти. Благодаря ему "Марсель" открыл счет во встрече.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Клермон (Клермон-Ферран)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2023 в 08:32
А що ж сам малиновський та його тьолка? Мовчать?
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+1
-2
Caballero (DC)
12.02.2023 в 09:04
Коментатор просто тупий янкі. Тьолці просто приємно, а Маліновський же "внє палітікі".
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0
-1
nadobi (Полтава)
12.02.2023 в 09:11
Тупой янки - это тупой американец, если ты не знал
0
0
nadobi (Полтава)
12.02.2023 в 09:10
Тёлка позже скажет, что они отстранилиси от национальности
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0
0

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