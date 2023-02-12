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Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
До сих пор никаких извинений не было
фото - @OM_Officiel
Во вчерашнем матче 23-го тура французской Лиги 1 между "Клермоном" и "Марселем" Руслан Малиновский провел на поле всю игру.
В конце первого тайма комментатор Фил Шейн телеканала beINSPORTS в одном из моментов назвал Малиновского россиянином. Более того, он провел пророссийскую аналогию с плохим ударом полузащитника: "Руслан отправил мяч назад в Москву". Комментатор-партнер Шейна в прямом эфире подыграл ему, пошутив о "мяче Спутника".
Very disappointed in the @beINSPORTS_EN commentary team that called the Clermont - Marseille match. They called @malinovskyi18 a russian, saying his missed shot “was almost sent back to moscow” and also labeling it a Sputnik ball.— Fedko (@FedirFedko) February 11, 2023
Unacceptable to spout this nonsense. pic.twitter.com/4BtBAULpj4
Никаких объяснений канал или лично комментаторы по этому инциденту до сих пор не предоставили.
Отметим, что спустя несколько минут в этом поединке после удара Малиновского был заработан пенальти. Благодаря ему "Марсель" открыл счет во встрече.
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