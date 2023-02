Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО

Во вчерашнем матче 23-го тура французской Лиги 1 между "Клермоном" и "Марселем" Руслан Малиновский провел на поле всю игру.

В конце первого тайма комментатор Фил Шейн телеканала beINSPORTS в одном из моментов назвал Малиновского россиянином. Более того, он провел пророссийскую аналогию с плохим ударом полузащитника: "Руслан отправил мяч назад в Москву". Комментатор-партнер Шейна в прямом эфире подыграл ему, пошутив о "мяче Спутника".

Very disappointed in the @beINSPORTS_EN commentary team that called the Clermont - Marseille match. They called @malinovskyi18 a russian, saying his missed shot “was almost sent back to moscow” and also labeling it a Sputnik ball.



Unacceptable to spout this nonsense. pic.twitter.com/4BtBAULpj4