Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
А еще Лунин, Цыганков, Ризнык, Зинченко и пари Анчелотти с Вальверде
Известный комментатор Роберто Моралес снова с вами! Тем собралось очень много. Во-первых, чем удивил львовский Рух и что его достижение даст Украине, во-вторых, как Малиновский покоряет Францию, в-третьих, стоит ли травить Лунина за финал клубного Чемпионата мира, а Мудрика – за матч с Вест Хэмом. Кроме того, в этом выпуске Роберто говорит о том, почему Анчелотти нужно порвать свою тренерскую лицензию, Зинченко самостоятельно не приведет Арсенал к чемпионству, а также почему трансфер Ризныке – это сигнал по Трубину.
В этом выпуске
- 00:12 - Что было ключевым в выдающейся победе Руха в Юношеской лиге УЕФА
- 04:22 – С кем Рух сыграет в следующем раунде
- 04:37 – Поражение Шахтера в Юношеской лиге показывает большую проблему украинского футбола
- 05:31 - Как Малиновский стремительно завоевывает Францию
- 06:57 - Лунин в финале - мог ли он пропустить меньше
- 08:22 – Анчелотти нужно было увольнять, из-за Феде Вальверде
- 09:47 - Трубин – как Забарный, Ризнык «пришел по его душу»
- 11:10 – Мудрик – «индюк». Что?!!
- 12:35 - Зинченко нужна помощь - чемпионство Арсенала под вопросом
- 13:21 – Есть повод вспомнить Манора Соломона
- 13:44 – О Цыганкове и неудачном матче Жироны
Популярное сейчас
- Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде
- Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех
- Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута
- Срна: Ахметов после игры с Ливерпулем получил сообщение, что продал Мудрика дешево
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Новости по теме
- 12:15 Зарубежные Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда
- 15:53 Украинские Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
- 10:50 Украинские Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса