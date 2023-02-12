Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса

Известный комментатор Роберто Моралес снова с вами! Тем собралось очень много. Во-первых, чем удивил львовский Рух и что его достижение даст Украине, во-вторых, как Малиновский покоряет Францию, в-третьих, стоит ли травить Лунина за финал клубного Чемпионата мира, а Мудрика – за матч с Вест Хэмом. Кроме того, в этом выпуске Роберто говорит о том, почему Анчелотти нужно порвать свою тренерскую лицензию, Зинченко самостоятельно не приведет Арсенал к чемпионству, а также почему трансфер Ризныке – это сигнал по Трубину.

В этом выпуске