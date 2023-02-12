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Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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А еще Лунин, Цыганков, Ризнык, Зинченко и пари Анчелотти с Вальверде

Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес снова с вами! Тем собралось очень много. Во-первых, чем удивил львовский Рух и что его достижение даст Украине, во-вторых, как Малиновский покоряет Францию, в-третьих, стоит ли травить Лунина за финал клубного Чемпионата мира, а Мудрика – за матч с Вест Хэмом. Кроме того, в этом выпуске Роберто говорит о том, почему Анчелотти нужно порвать свою тренерскую лицензию, Зинченко самостоятельно не приведет Арсенал к чемпионству, а также почему трансфер Ризныке – это сигнал по Трубину.

В этом выпуске

  • 00:12 - Что было ключевым в выдающейся победе Руха в Юношеской лиге УЕФА
  • 04:22 – С кем Рух сыграет в следующем раунде
  • 04:37 – Поражение Шахтера в Юношеской лиге показывает большую проблему украинского футбола
  • 05:31 - Как Малиновский стремительно завоевывает Францию
  • 06:57 - Лунин в финале - мог ли он пропустить меньше
  • 08:22 – Анчелотти нужно было увольнять, из-за Феде Вальверде
  • 09:47 - Трубин – как Забарный, Ризнык «пришел по его душу»
  • 11:10 – Мудрик – «индюк». Что?!!
  • 12:35 - Зинченко нужна помощь - чемпионство Арсенала под вопросом
  • 13:21 – Есть повод вспомнить Манора Соломона
  • 13:44 – О Цыганкове и неудачном матче Жироны

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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