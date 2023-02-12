Срна: Мудрик будет одним из главных футболистов Челси

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями насчет перспектив Михаила Мудрика в составе лондонского "Челси".

"Михаил там будет одним из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с "Ливерпулем". Он еще не готов, у него последняя игра была 23 ноября, не прошел сбор, но Миша - профессионал".