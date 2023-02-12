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Срна: Мудрик будет одним из главных футболистов Челси

Премьер-лига
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По мнению Дарио, Михаил показал это в игре с "Ливерпулем"

Срна: Мудрик будет одним из главных футболистов Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями насчет перспектив Михаила Мудрика в составе лондонского "Челси".

"Михаил там будет одним из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с "Ливерпулем". Он еще не готов, у него последняя игра была 23 ноября, не прошел сбор, но Миша - профессионал".

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И Миша очень хороший парень, серьезный, интеллигентный. Он думает только о футболе. Мы будем болеть за Мишу постоянно и всегда", - рассказал хорват.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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