Срна: Бонусы по трансферу Мудрика не гарантированы. Это зависит от результатов Челси

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о деталях бонусной системы в трансфере Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

– Структура трансфера: 70+30 млн евро. Бонусы гарантированы?

– Ничего не гарантировано.

– Что должен сделать Мудрик для оформления бонусов?

- Должен сделать "Челси", а Мудрик - это часть "Челси". Если у команды будут хорошие результаты, тогда "Шахтер" получит свой бонус.