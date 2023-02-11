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Срна: Бонусы по трансферу Мудрика не гарантированы. Это зависит от результатов Челси

Премьер-лига
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Дарио о деталях перехода украинца в клуб АПЛ

Срна: Бонусы по трансферу Мудрика не гарантированы. Это зависит от результатов Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о деталях бонусной системы в трансфере Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

– Структура трансфера: 70+30 млн евро. Бонусы гарантированы?

– Ничего не гарантировано.

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– Что должен сделать Мудрик для оформления бонусов?

- Должен сделать "Челси", а Мудрик - это часть "Челси". Если у команды будут хорошие результаты, тогда "Шахтер" получит свой бонус.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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