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Александрия – Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
На сегодня "горожане" запланировали две игры
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
В первый день новой недели подопечные Руслана Ротаня должны провести два контрольных матча. Первым соперником станет "Пюник". Ранее ереванцы уже встречались с "Днепром-1" (проиграли 1:3) и "Вересом" (также поражение 0:1). Что принесет третья игра против УПЛ для армянской команды?
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Контрольный матч
13 февраля. Начало в 11:00
"Александрия" (Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения)
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