Александрия – Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первый день новой недели подопечные Руслана Ротаня должны провести два контрольных матча. Первым соперником станет "Пюник". Ранее ереванцы уже встречались с "Днепром-1" (проиграли 1:3) и "Вересом" (также поражение 0:1). Что принесет третья игра против УПЛ для армянской команды?

Контрольный матч

13 февраля. Начало в 11:00

"Александрия" (Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения)