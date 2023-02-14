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Металлист 1925 – АГМК: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Последний из объявленных ранее спаррингов харьковчан

Металлист 1925 – АГМК: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" одним из первых начнет вторую часть чемпионата Украины: у команды Эдмара и Олега Голодюка через две недели встреча перенесенного шестого против "Александрии". Не исключено, что эта контрольная игра может стать на сборах последней. Соперником станет узбекистанский "АГМК", завершивший предыдущий чемпионат страны четвертым и готовящийся летом стартовать в квалификации Лиги чемпионов АФК.

Контрольный матч
14 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "АГМК" (Алмалык, Узбекистан)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) АГМК (Алмалык)
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