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Александрия - РФШ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Сбор александрийцев подходит к концу

Александрия - РФШ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Этот контрольный матч будет для "горожан" предпоследним на турецком сборе. В целом, команда Руслана Ротаня показывала неоднозначные результаты. Впрочем, не забывайте, что это только сборы, поэтому серьезно анализировать количество забитых или пропущенных не нужно. Сегодня "Александрия" встретится с третьей командой предыдущего чемпионата Латвии, РФШ. Этот коллектив в прошлом сезоне выступал на групповой стадии Лиги конференций.

Контрольный матч
16 февраля. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - РФШ (Рига, Латвия)

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В статье: ФК Александрия
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