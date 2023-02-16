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Александрия - РФШ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сбор александрийцев подходит к концу
фото - ФК Олександрія
Этот контрольный матч будет для "горожан" предпоследним на турецком сборе. В целом, команда Руслана Ротаня показывала неоднозначные результаты. Впрочем, не забывайте, что это только сборы, поэтому серьезно анализировать количество забитых или пропущенных не нужно. Сегодня "Александрия" встретится с третьей командой предыдущего чемпионата Латвии, РФШ. Этот коллектив в прошлом сезоне выступал на групповой стадии Лиги конференций.
Контрольный матч
16 февраля. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - РФШ (Рига, Латвия)
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