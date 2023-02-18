Вирт: Вместо трофея Winter Cup очень хотел бы получить три очка в первом весеннем туре чемпионата

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу на Winter Cup над "Левадией", а также турнир в целом:

“Сегодня часть футболистов сыграли свой первый матч на сборах, многие игроки играли на новых для себя позициях. Такая ситуация сложилась, что мы играли позавчера, сегодня и завтра снова играем. Три игры в четыре дня. Поэтому мы экспериментируем с составом. Даем возможность всем поиграть. И радует, что даже не на своих позициях ребята относятся к работе профессионально.

Мне понравилось, как отыграли Владислав Шарай и Геннадий Пасич. Это была хорошая игра.

Сейчас у нас есть проблема с фланговыми защитниками. Денис Балан получил повреждение. Остались Роман Гагун и Николай Квасный. Поэтому такая ротация имеет право на жизнь.

Относительно выступления на турнире в целом – результат для нас – не самое главное. А качеством игры я доволен. Играли против серьезных соперников. А вместо трофея Winter Cup я бы очень хотел завоевать три очка в первом весеннем туре чемпионата. Самое главное – чемпионат. Возможно, в следующем году поборемся за трофей в Турции”, - сказал тренер ровенчан.