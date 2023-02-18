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Вирт: Вместо трофея Winter Cup очень хотел бы получить три очка в первом весеннем туре чемпионата

Премьер-лига
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В соперниках будет один из аутсайдеров УПЛ

Вирт: Вместо трофея Winter Cup очень хотел бы получить три очка в первом весеннем туре чемпионата

Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу на Winter Cup над "Левадией", а также турнир в целом:

“Сегодня часть футболистов сыграли свой первый матч на сборах, многие игроки играли на новых для себя позициях. Такая ситуация сложилась, что мы играли позавчера, сегодня и завтра снова играем. Три игры в четыре дня. Поэтому мы экспериментируем с составом. Даем возможность всем поиграть. И радует, что даже не на своих позициях ребята относятся к работе профессионально.

Мне понравилось, как отыграли Владислав Шарай и Геннадий Пасич. Это была хорошая игра.

Сейчас у нас есть проблема с фланговыми защитниками. Денис Балан получил повреждение. Остались Роман Гагун и Николай Квасный. Поэтому такая ротация имеет право на жизнь.

Относительно выступления на турнире в целом – результат для нас – не самое главное. А качеством игры я доволен. Играли против серьезных соперников. А вместо трофея Winter Cup я бы очень хотел завоевать три очка в первом весеннем туре чемпионата. Самое главное – чемпионат. Возможно, в следующем году поборемся за трофей в Турции”, - сказал тренер ровенчан.

Кроме этого наставник поделился судьбой участников "народного отбора", а также рассказал о кадровых целях:

“Судьбу победителей “народного отбора” мы будем решать уже по возвращении в Ровно. Проанализируем все и примем решение. Еще есть неделя работы.

Также понимаем, что нам до сих пор нужно кадровое усиление. Есть проблемные позиции. Ищем. Если удастся найти действительно серьезное усиление – будем подписывать еще новичков”, – добавил Вирт.

Отметим, что первый официальный матч этого года "Верес" сыграет 4 марта против "Черноморца". Проведение встречи запланировано на стадионе "Авангард" в Ровно.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) ФКИ Левадия (Таллинн)
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