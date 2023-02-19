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Греческий АЕК отправил по Данченко специальный самолет и взял на себя его лечение
"Заря" тоже готова была покрыть расходы на лечение футболиста
Enswi.gr/Автор невідомий
Греческий клуб АЕК взял на себя организацию лечения игрока "Зари" Олега Данченко. "Желто-черные" лично занялись доставкой футболиста в медицинский центр. Об этом сообщает enswi.gr.
АЕК направил за украинцем самолет со специальным медицинским оборудованием. В транспортном средстве было отделения интенсивной терапии, а также реаниматологи и медсестры, которые специализируются именно на интенсивной терапии.
Напомним, что в "Заре" заявляли о готовности профинансировать все расходы по лечению Данченко. В то же время, во время инцидента с инфарктом футболиста у врачей луганцев не было даже дефибриллятора.
Отметим, что Данченко выступает за "Зарю" на правах аренды. Украинец перешел с АЕК зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. С греческим клубом его соглашение действует до лета 2024-го.
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