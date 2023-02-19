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Ворскла подписала бразильского защитника

Премьер-лига
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Лукас Рамирес подписал трехлетний контракт с полтавчанами

Ворскла подписала бразильского защитника

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" официально объявила о подписании бразильского защитника Лукаса Рамиреса, который поможет команде Виктора Скрипника во второй части сезона УПЛ.

Бывший футболист бразильского "Жувентуде" прошел сборы вместе с полтавчанами и убедил тренерский штаб Виктора Скрипника подписать полноценный контракт. Защитник в спаррингах и на тренировках обычно наигрывался в паре с Владимиром Чеснаковым.

По официальным данным, соглашение между "Ворсклой" и Рамиресом рассчитано на три гола - до лета 2026.

Полтавский клуб в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место. В первом матче после возобновления чемпионата команда Скрипника сыграет с "Зарей" 5 марта.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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