Ворскла подписала бразильского защитника

Полтавская "Ворскла" официально объявила о подписании бразильского защитника Лукаса Рамиреса, который поможет команде Виктора Скрипника во второй части сезона УПЛ.

Бывший футболист бразильского "Жувентуде" прошел сборы вместе с полтавчанами и убедил тренерский штаб Виктора Скрипника подписать полноценный контракт. Защитник в спаррингах и на тренировках обычно наигрывался в паре с Владимиром Чеснаковым.

По официальным данным, соглашение между "Ворсклой" и Рамиресом рассчитано на три гола - до лета 2026.

Полтавский клуб в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место. В первом матче после возобновления чемпионата команда Скрипника сыграет с "Зарей" 5 марта.