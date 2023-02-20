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Минай объявил о подписании нового контракта с полузащитником

Премьер-лига
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Соглашение - до лета 2025 года

Минай объявил о подписании нового контракта с полузащитником

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о продолжении сотрудничества с правым полузащитником Назарием Воробчаком.

Новое соглашение 22-летнего футболиста с клубом будет действовать до лета 2025 года.

Воробчак перешел в "Минай" из "Прикарпатья" прошлым летом. В осенней части сезона он принял участие в 14 матчах, в которых забил один гол. Полузащитник отличился в поединке с "Днепром-1" (1:3).

Напомним, "Минай" завершил первую часть сезона УПЛ на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 14 зачетных пунктов. Подопечные Владимира Шарана возобновят выступления в чемпионате перенесенным домашним матчем 9-го тура против "Шахтера", который состоится 28 февраля.

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В статье: ФК Минай Назарий Воробчак
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