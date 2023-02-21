Габелок: Не подписывал новое соглашение с Шахтером – пришлось целый год бегать по кругу

Полузащитник и капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок в интервью FanDay вспомнил о расставании с "Шахтером".

– Как вы оказались в академии "Шахтера"?

– В 14 лет пригласили. Помню, что вообще не хотел уезжать из Днепра, но поехал на просмотр и в итоге остался там на семь лет.

– Вы один из немногих игроков, которые ушли из "Шахтера" свободным агентом. Как проходило расставание с "горняками"?

– Конечно, были предложения продлить контракт, но я хотел играть, а не сидеть на скамейке или скитаться по арендам. Из-за того, что не подписывал новое соглашение, пришлось целый год бегать по кругу, так как меня из-за этого не подпускали ни к играм, ни к тренировкам, - рассказал Габелок.

Напомним, что 28-летний хавбек является воспитанником донецкого "Шахтера", где и дебютировал в 2012 году. В 2017 году он перешел в юрмальский "Спартак", с которым стал чемпионом Латвии. С 2018 по 2020 годы выступал за "Ворсклу", а после играл за "Пюник". Отыграв за армянский клуб в семи матчах вернулся в Украину, где присоединился к "Металлисту 1925".