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Габелок: Шутили в команде, что Кривенцов дома с женой смотрит не фильмы, а матчи Металлиста 1925
Тренер - фанатик футбола. В хорошем смысле
metalist1925.com
Капитан "
"Уход Кривенцова? Во-первых, для всех это стало большой неожиданностью. Во-вторых, мы до сих пор не знаем всех причин его отхода. С другой стороны, это – футбол. Все привыкли к тому, что тренеры приходят и уходят.
Лично мне было приятно с ним работать. Ничего плохого сказать о нем не могу. Кривенцов – умный тренер, который постоянно совершенствуется и с которым мы показывали хорошую игру. Не могу сказать о человеческих качествах, но как тренер – это топ-специалист.
Есть более открытые тренеры, которые больше взаимодействуют с коллективом, а есть фанатики, день и ночь думающие о футболе. Кривенцов относится ко второй категории. Мы в команде шутили, что он дома с женой не фильмы смотрит, а наши игры", - сказал Габелок.
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