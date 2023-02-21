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Габелок: Шутили в команде, что Кривенцов дома с женой смотрит не фильмы, а матчи Металлиста 1925

Премьер-лига
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Тренер - фанатик футбола. В хорошем смысле

Габелок: Шутили в команде, что Кривенцов дома с женой смотрит не фильмы, а матчи Металлиста 1925

metalist1925.com

Новина українською

Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о работе с бывшим наставником команды Валерием Кривенцовым.

"Уход Кривенцова? Во-первых, для всех это стало большой неожиданностью. Во-вторых, мы до сих пор не знаем всех причин его отхода. С другой стороны, это – футбол. Все привыкли к тому, что тренеры приходят и уходят.

Лично мне было приятно с ним работать. Ничего плохого сказать о нем не могу. Кривенцов – умный тренер, который постоянно совершенствуется и с которым мы показывали хорошую игру. Не могу сказать о человеческих качествах, но как тренер – это топ-специалист.

Есть более открытые тренеры, которые больше взаимодействуют с коллективом, а есть фанатики, день и ночь думающие о футболе. Кривенцов относится ко второй категории. Мы в команде шутили, что он дома с женой не фильмы смотрит, а наши игры", - сказал Габелок.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
Fanday

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