Лидер Александрии избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу с Металлистом 1925

Хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец избежал серьезной травмы.

Игрок прошел углубленный медосмотр в Италии, который показал, что операция на колене не понадобится.

Сам Ковалец подтвердил, что возвращается в Украину уже завтра (22 февраля) и будет готовиться к матчу против "Металлиста 1925" в общей группе.

Напомним, что матч "Александрия" – "Металлист 1925" состоится в понедельник, 27 февраля, в 13.00.