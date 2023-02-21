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Лидер Александрии избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу с Металлистом 1925
Кирилл Ковалец прошел обследование в Италии
Фото: ФК Александрия
Хавбек "Александрии"
Игрок прошел углубленный медосмотр в Италии, который показал, что операция на колене не понадобится.
Сам Ковалец подтвердил, что возвращается в Украину уже завтра (22 февраля) и будет готовиться к матчу против "Металлиста 1925" в общей группе.
Напомним, что матч "Александрия" – "Металлист 1925" состоится в понедельник, 27 февраля, в 13.00.
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Источник:ТаТоТаке
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