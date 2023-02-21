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Лидер Александрии избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу с Металлистом 1925

Премьер-лига
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Кирилл Ковалец прошел обследование в Италии

Лидер Александрии избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу с Металлистом 1925

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец избежал серьезной травмы.

Игрок прошел углубленный медосмотр в Италии, который показал, что операция на колене не понадобится.

Сам Ковалец подтвердил, что возвращается в Украину уже завтра (22 февраля) и будет готовиться к матчу против "Металлиста 1925" в общей группе.

Напомним, что матч "Александрия" – "Металлист 1925" состоится в понедельник, 27 февраля, в 13.00.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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