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Львов подписал вратаря Юрчука и бразильского центрхава с опытом борьбы за выживание в Литве

Премьер-лига
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Еще плюс два новичка к обойме Леонида Дулуба

Львов подписал вратаря Юрчука и бразильского центрхава с опытом борьбы за выживание в Литве

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" заявил на текущий сезон еще двух новых футболистов.

К составу клуба присоединился голкипер Валерий Юрчук. Последним его местом работы был "Днепр-1", который он оставил в статусе свободного агента этой зимой.

Также в ряды "сине-золотых" присоединился бразильский центральный полузащитник Леонардо Антонио. 25-летний хавбек с 2019 года выступал за литовский клуб "Джюгас", а до этого играл в Бразилии. В составе литовского коллектива в прошлом сезоне Лео Антонио сохранил прописку в элитном дивизионе страны в стыковых матчах.

Продолжительность контрактов с обоими новичками на данный момент неизвестна.

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В статье: ФК Львов Валерий Юрчук
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