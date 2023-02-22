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Львов подписал вратаря Юрчука и бразильского центрхава с опытом борьбы за выживание в Литве
Еще плюс два новичка к обойме Леонида Дулуба
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
ФК "Львов" заявил на текущий сезон еще двух новых футболистов.
К составу клуба присоединился голкипер Валерий Юрчук. Последним его местом работы был "Днепр-1", который он оставил в статусе свободного агента этой зимой.
Также в ряды "сине-золотых" присоединился бразильский центральный полузащитник Леонардо Антонио. 25-летний хавбек с 2019 года выступал за литовский клуб "Джюгас", а до этого играл в Бразилии. В составе литовского коллектива в прошлом сезоне Лео Антонио сохранил прописку в элитном дивизионе страны в стыковых матчах.
Продолжительность контрактов с обоими новичками на данный момент неизвестна.
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