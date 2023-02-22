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СМИ: Черноморец теряет одного из лидеров команды

Премьер-лига
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Футболист сам решил сменить клуб, активировав опцию в контракте

СМИ: Черноморец теряет одного из лидеров команды

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Наумец может покинуть одесский "Черноморец". Об этом отмечает издание ТаТоТаке.

Как сообщает источник, Владислав Наумец активировал опцию контракта, согласно которой он имел право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.

Сейчас воспитанник "Зари" и "Динамо" ищет новый клуб. По данным СМИ, главным претендентом на правого вингера является "Металлист".

Владислав Наумец в текущем сезоне отыграл за "Черноморец" тринадцать матчей, отдал две голевые передачи.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Наумец
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Источник:
ТаТоТаке

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