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Источник, близкий к Металлисту, подтверждает возможный приход Владислава Наумца

Премьер-лига
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Футболист, по сообщениям СМИ, расторг контракт с Черноморцем

Источник, близкий к Металлисту, подтверждает возможный приход Владислава Наумца

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Недавно СМИ сообщили о том, что вингер "Черноморца" Владислав Наумец принял решение покинуть одесскую команду. Футболист активировал опцию контракта, согласно которой он имел право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.

СМИ назвали главным претендентом на игрока харьковский "Металлист". Приближенный к харьковскому клубу телеграмм-канал "Тот самый Металлист" подтвердил информацию о том, что Наумец близок к переходу в команду Перицы Огненовича.

"Полузащитник Владислав Наумец, по нашей информации, воспользовался правом не продлевать контракт с "Черноморцем" на следующие полгода. "Черноморец" всячески пытался удержать футболиста, но не смог.

Основным претендентом на 23-летнего полузащитника, как нам известно, сейчас является "Металлист".

Он может присоединиться к нашей команде уже в Ужгороде", – говорится в сообщении.

Отметим, что в этом сезоне Наумец провел за "Черноморец" 13 матчей и отдал два расиста.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Наумец Металлист (Харьков)
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