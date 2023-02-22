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Источник, близкий к Металлисту, подтверждает возможный приход Владислава Наумца
Футболист, по сообщениям СМИ, расторг контракт с Черноморцем
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Недавно СМИ сообщили о том, что вингер "Черноморца" Владислав Наумец принял решение покинуть одесскую команду. Футболист активировал опцию контракта, согласно которой он имел право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.
СМИ назвали главным претендентом на игрока харьковский "Металлист". Приближенный к харьковскому клубу телеграмм-канал "Тот самый Металлист" подтвердил информацию о том, что Наумец близок к переходу в команду Перицы Огненовича.
"Полузащитник Владислав Наумец, по нашей информации, воспользовался правом не продлевать контракт с "Черноморцем" на следующие полгода. "Черноморец" всячески пытался удержать футболиста, но не смог.
Основным претендентом на 23-летнего полузащитника, как нам известно, сейчас является "Металлист".
Он может присоединиться к нашей команде уже в Ужгороде", – говорится в сообщении.
Отметим, что в этом сезоне Наумец провел за "Черноморец" 13 матчей и отдал два расиста.
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