Источник, близкий к Металлисту, подтверждает возможный приход Владислава Наумца

Недавно СМИ сообщили о том, что вингер "Черноморца" Владислав Наумец принял решение покинуть одесскую команду. Футболист активировал опцию контракта, согласно которой он имел право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.

СМИ назвали главным претендентом на игрока харьковский "Металлист". Приближенный к харьковскому клубу телеграмм-канал "Тот самый Металлист" подтвердил информацию о том, что Наумец близок к переходу в команду Перицы Огненовича.

"Полузащитник Владислав Наумец, по нашей информации, воспользовался правом не продлевать контракт с "Черноморцем" на следующие полгода. "Черноморец" всячески пытался удержать футболиста, но не смог. Основным претендентом на 23-летнего полузащитника, как нам известно, сейчас является "Металлист". Он может присоединиться к нашей команде уже в Ужгороде", – говорится в сообщении.

Отметим, что в этом сезоне Наумец провел за "Черноморец" 13 матчей и отдал два расиста.