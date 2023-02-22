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Марлос: Мудрик? Я в шоке. Думаю, он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов

Премьер-лига
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Хавбек во Франции посетит матч Шахтера с Ренном

Марлос: Мудрик? Я в шоке. Думаю, он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Марлос перед ответным матчем горняков с "Ренном" в Лиге Европы пообщался с журналистами.

- Я 10 лет играл в Украине, очень сильно скучаю.

Я немного смотрел первый матч "Шахтера" с "Ренном" (2:1), "горняки" хорошо сыграли. Но ситуация в Украине тяжелая. Когда я играл за "Шахтер", в команде было много бразильцев. Я скучаю по Украине, по всем футболистам, по всем людям, которые там работают. Думаю, все будет хорошо.

- Как ты сегодня оказался в Ренне?

- Я специально тут, я буду смотреть матч "Шахтера". Донецкий клуб может завтра победить.

В "Шахтере" много хороших молодых футболистов. С "Ренном" хорошо сыграл Судаков. Хорошо выступили и ветераны: Матвиенко, Ракицкий, Степаненко. Посмотрим завтрашнюю игру.

- Как тебе Мудрик в "Челси"?

- Я был шокирован. Это очень талантливый футболист. Он хорошо сыграл в последней Лиге чемпионов. Конечно, 100 миллионов - это деньги, которые… Я забыл слово. Это был шок. Но он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов.

- Непривычно видеть "Шахтер" без бразильцев?

- Да. Один бразилец там все-таки есть (Лукас Тейлор - прим.). Никогда не верил, что может быть "Шахтер" без бразильцев, но я понимаю ситуацию. В Украине тоже есть хорошие футболисты, все будет хорошо.

Созваниваюсь со всеми футболистами, с которыми я играл в клубе и сборной Украины, включая персонал. Степаненко, Пятов, Ракицкий, Матвиенко - это все мои друзья.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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