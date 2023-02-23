Владимир Шаран: В аренде в Минае будут играть футболисты Александрии и Шахтера

Подготовка "Миная" к старту весенней части сезона вышла на финишную прямую. Уже 28 февраля закарпатскую команду ждет серьезное испытание – поединок с донецким "Шахтером". О том, как "Минай" проводил зимнюю работу в Турции, где кроме контрольных матчей с соперниками из разных стран состоялся победный внеплановый "спарринг" по кулачному бою с российским "Шинником", в интервью UA-Футбол рассказал главный тренер Владимир Шаран.

– После недавнего пребывания на сборе в Турции количество поклонников "Миная" не только в Украине, но и за ее пределами значительно возросло. Почувствовали это?

– Да. В первую очередь это почувствовали ребята, ведь моя главная задача – готовить футболистов к важным поединкам. Однако я доволен действиями моих подопечных вечером 13 февраля. Они действительно проявили себя с лучшей стороны, потому как отстояли свою честь и повели себя как настоящие казаки. Следовательно, для нашей команды это плюс, благодаря чему о "Минае" узнало много людей, которые никогда за него не болели. Надеемся, что наших поклонников станет больше. Но прежде всего, самое главное – отличаться игрой и самоотдачей на футбольном поле. Для того чтобы выполнить задание – остаться в Премьер-лиге.

- С какими проблемами и неудобствами пришлось столкнуться вашей команде во время подготовки ко второму кругу чемпионата?

- Если оценивать сборы в целом, то они прошли отлично. Первый из них проводился в Алании, где два отличных футбольных поля. Мы об этом знали, ведь неоднократно в гостиницу Gold City приезжали с "Александрией" (предыдущим клубом Владимира Шарана – прим. В.К.). Так что была просьба к руководству провести первый сбор именно в Алании. Единственное, что можно упомянуть о пребывании в Gold City, так это печально известное землетрясение. Оно случилось в тот день, когда мы должны были уезжать из этого отеля. Затем команда перебралась в Лару, где во время нашего переезда произошло второе землетрясение. Кстати, в дороге мы его не ощутили. В гостинице Royal Seginus, куда наша команда поселилась, подземные толчки оставили трещины на стенах.

– Не могу не спросить об ощущениях, которые пришлось испытать во время землетрясения?

– Футболисты жили на третьем и втором этажах, а наш тренерский штаб и спортивный директор – на пятом. Именно поэтому мы ощутили подземные толчки больше всего. Хотя сила землетрясения в Алании была 4,2 – это вроде не слишком большая шкала. Но как бы то ни было, когда я проснулся, то изрядное колебание земли почувствовал. А потом уже утром, когда появилась первая информация о количестве погибших людей, было тяжело на душе. Сейчас, когда уже известно об около 50 тысяч жертв трагедии для Турции и Сирии, ты осознаешь серьезность масштаба этой беды. Каждый контрольный матч на сборе мы начинали с минуты молчания в память о погибших. Горько было осознавать, когда ежедневно количество людей, ушедших из жизни из-за страшной трагедии, увеличивалось…

- Были ли благоприятными погодные условия во время сбора?

– Сначала они были великолепны. Местность, где мы находились в Алании, прикрывают горы, поэтому ветра не было. Все запланированные тренировки состоялись. Правда, иногда случались дожди, но на сборе они существенно не сказались. А вот в Ларе нередко донимал сильный ветер, мешавший работать. Футбольные поля там, по моему мнению, оставляют желать лучшего. Впрочем, на данном этапе мы уже вспоминаем их, ведь сейчас в Ужгороде у нас есть проблема в возможности проводить занятия на качественных газонах. Скажем, сегодня тренировались на искусственном.

- Проведенными на турецкой земле спаррингами удовлетворены?

– Да. В частности, это касается встреч с двумя боснийскими командами – "Сараево" и "Вележем". Обе играют очень жестко, навязывают борьбу – а мне как тренеру это нравится. Спарринг-партнеры в общем-то были неплохие. Они хоть и не относятся к соперникам высокого уровня, однако для нашей команды и этого было достаточно. Все оказались вполне приемлемыми. В общей сложности "Минай" сыграл семь контрольных поединков, в которых одержал лишь одну победу. В них мы увидели, что есть проблема с реализацией. К сожалению, футболистам не хватает мастерства для того, чтобы больше забивать. Ведь голевых моментов, позволяющих играть на положительный результат, создавалось немало. А вот если говорить о турецком арбитраже, то он, к сожалению, не дотягивает до того уровня, который должен быть. Нам бы хотелось, чтобы судьи больше давали играть.

– Обычно в контрольных матчах пересматриваются возможности новичков. Сколько их было этой зимой?

– Очень мало. На данном этапе их пятеро. Учитывая наш состав, мы знали, кто может уйти. Это покинувший команду Эльдар Кулиев, который перебрался в азербайджанскую "Зиру". Закончился контракт у Алексея Хахлева, и мы понимали, что он может покинуть наш клуб. Понимаю, что у луганской "Зари", куда он отправился, условия по заработной плате намного лучше, чем у "Миная". Размышляя о приглашении новых игроков, мы хотели сделать это точечно, лишь на некоторые позиции. Те из футболистов, которых просматривали в Турции, надеюсь, останутся в нашей команде. Их в общей сложности было немного: на турецкий сбор прилетели два новичка – Сергей Петько и Михаил Шишка, а до этого у нас появился молдовский легионер Михаил Гечев. Еще к нам должен приехать центральный защитник Александр Мельник из "Александрии", которого я хорошо знаю. Мы его берём в аренду. На таких же условиях намерены взять и юного Андрея Булезу из резервного состава донецкого "Шахтера".

– Готовностью подопечных на сегодняшний день удовлетворены?

- Если учитывать заключительную игру второго турецкого сбора с латвийской "Аудой" и то, что наш тренерский штаб увидел, то самое главное – чтобы футболисты могли выдерживать в физическом плане. Мы ведь хорошо осознаем, против кого будем играть на старте весенней части сезона. Это "Шахтер", с которым встретимся в начале следующей недели в перенесенном поединке 9-го тура. Конечно, мы будем много времени находиться без мяча, поэтому очень важно, чтобы у нас были правильные тактические действия и соответствующая физическая подготовка. Могу сказать: ни один тренер на вопрос о готовности подопечных не ответит, что он полностью удовлетворен. Показать это могут только официальные матчи. Для "Миная" сейчас главное, чтобы за шесть суток, оставшихся до поединка с горняками, было где тренироваться. Знаю точно, что в ближайшие дни мы будем заниматься на неплохом качестве футбольном поле. А потом, если вдруг будут дожди, придется ограничиваться занятиями на искусственном. Понятно, что это может сказаться на физической подготовке – в частности, мышечном факторе. Главное, чтобы из-за частой смены полей не было травматизма. Вот что меня беспокоит сейчас больше всего.

– Удавалось ли во время сбора наблюдать за игрой соперников по УПЛ в спаррингах или матчах турнира Winter Cup?

- Да, конечно, мы смотрели игры с участием коллег по Премьер-лиге. В первую очередь обращали внимание на наших ближайших соперников – того же "Шахтера" и "Львов", с которым будем встречаться в следующем поединке после игры с горняками. Удалось посмотреть несколько матчей, так что информацией о возможностях этих команд мы обладаем.

– В отличие от львиной доли представителей Премьер-лиги у "Миная" старт весенней части чемпионата состоится на четыре дня раньше. Для вашей команды это плюс или минус?

– Трудно сказать. В психологическом плане, пожалуй, это для нас плюс. Думаю, все уже хотят играть в футбол. Вижу это по ребятам, которые за период зимней паузы изрядно успели соскучиться по официальным матчам. К тому же, как для последней декады февраля погода в Ужгороде отличная – сегодня столбик термометра показывал +12, сияло солнышко (разговор состоялся накануне – прим. В.К.). В таких условиях действительно хочется, чтобы чемпионат возобновился как можно быстрее.

– Что известно об обновленном "Шахтере"? Удалось ли в его игре что-нибудь заметить, чего не видели раньше?

- Никаких особенностей. Мы ведь смотрим игры "Шахтера" постоянно – как в прошлом году, так и в нынешнем. На прошлой неделе наблюдали за поединком донецкой команды с "Ренном", а теперь будем просматривать ответную игру в четверг. "Шахтер" есть "Шахтер". Помнится, что первые туры горнякам тяжело давались, однако потом пошли победы, появилась уверенность. Особенно, когда они удачно выступили в Лиге чемпионов. Конечно, мы все понимаем, какого уровня эта команда. Футболисты, ранее выступавшие в "Шахтере", но затем игравшие в других клубах, сейчас собрались вместе. И что важно: присущая им модель игры не изменилась. Если с сильными соперниками донетчане больше внимания уделяют обороне, то против нас они будут играть по-другому – первым номером, с контролем мяча. Но как бы то ни было, мы попытаемся продемонстрировать свои лучшие качества и сыграть прилично против такой серьезной команды.