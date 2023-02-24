Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Дордой: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Финальный спарринг зимы для харьковчан
Фото: ФК Металіст / Автор невідомий
Для "Металлиста" эта контрольная игра будет последней на турецком сборе. Закрывать подготовку ко второй части украинского сезона команда Перицы Огненовича будет поединком против "Дордоя". В предыдущем чемпионате Кыргызстана коллектив из Бишкека финишировал четвертым. К слову, этой зимой харьковчане с кыргызстанцами уже играли и уступали местному чемпиону страны, "Абдиш-Ате" 1:3.
Контрольный матч
24 февраля. Начало в 11:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)
Популярное сейчас
- Шахтер проходит Ренн, вылет Днепра-1, МЮ переиграл Барсу. Главные новости за 23 февраля
- WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой
- ЛК. Стыковой раунд. Исторический прорыв Польши с помощью для Украины, Турция теряет только вторую команду
- Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО