Металлист - Дордой: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Металлиста" эта контрольная игра будет последней на турецком сборе. Закрывать подготовку ко второй части украинского сезона команда Перицы Огненовича будет поединком против "Дордоя". В предыдущем чемпионате Кыргызстана коллектив из Бишкека финишировал четвертым. К слову, этой зимой харьковчане с кыргызстанцами уже играли и уступали местному чемпиону страны, "Абдиш-Ате" 1:3.

Контрольный матч

24 февраля. Начало в 11:30

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)