  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист - Дордой: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист - Дордой: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Финальный спарринг зимы для харьковчан

Металлист - Дордой: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для "Металлиста" эта контрольная игра будет последней на турецком сборе. Закрывать подготовку ко второй части украинского сезона команда Перицы Огненовича будет поединком против "Дордоя". В предыдущем чемпионате Кыргызстана коллектив из Бишкека финишировал четвертым. К слову, этой зимой харьковчане с кыргызстанцами уже играли и уступали местному чемпиону страны, "Абдиш-Ате" 1:3.

Контрольный матч
24 февраля. Начало в 11:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)

По теме
yellow-arrow
Заря украинизировала эмблему на годовщину нападения России на Украину
yellow-arrow
Защитник Динамо продолжит карьеру в болгарском клубе - СМИ
yellow-arrow
Дулуб: Ракеты летели в Украину с места, где я вырос. Чувствовал себя виноватым – будто сам стрелял
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде