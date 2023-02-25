Официально: Минай арендовал защитника Александрии

Защитник "Александрии" Александр Мельник продолжит карьеру в аренде в " Минае ".

Как сообщает официальный сайт "Александрии", арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Мельник – воспитанник "Динамо". Выступает за "Александрию" с февраля 2019 года. В его активе 23 матча за первую команду, без результативных действий.