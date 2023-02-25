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Официально: Минай арендовал защитника Александрии
Александр Мельник будет играть в Минае до конца сезона
fco.com.ua
Защитник "Александрии" Александр Мельник продолжит карьеру в аренде в "
Как сообщает официальный сайт "Александрии", арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Мельник – воспитанник "Динамо". Выступает за "Александрию" с февраля 2019 года. В его активе 23 матча за первую команду, без результативных действий.
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Источник:ФК Александрия
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