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Черноморец подписал израильского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали соглашения не разглашаются

Черноморец подписал израильского полузащитника

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании израильского полузащитника Гай Хадида.

27-летний футболист играет на позиции атакующего полузащитника. За "Маккаби" (Петах-Тиква) полузащитник сыграл 49 матчей и забил 11 голов. А за "Хапоэль" (Хайфа) – 35 игр, 2 гола и три голевых передачи. У Хадиды есть опыт выступлений за юношескую сборную Израиля, а также провел несколько матчей в Лиге Европы.

О деталях контракта "Черноморец" не сообщает. Стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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