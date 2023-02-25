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Черноморец подписал израильского полузащитника
Детали соглашения не разглашаются
Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий
Одесский "Черноморец" объявил о подписании израильского полузащитника Гай Хадида.
27-летний футболист играет на позиции атакующего полузащитника. За "Маккаби" (Петах-Тиква) полузащитник сыграл 49 матчей и забил 11 голов. А за "Хапоэль" (Хайфа) – 35 игр, 2 гола и три голевых передачи. У Хадиды есть опыт выступлений за юношескую сборную Израиля, а также провел несколько матчей в Лиге Европы.
О деталях контракта "Черноморец" не сообщает. Стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.
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