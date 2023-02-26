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Металлист 1925 официально представил игрока без опыта выступлений во взрослом футболе
Прошлый сезон он провел в Заре
Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий
"Металлист 1925" на своем официальном сайте объявил о подписании 21-летнего украинского полузащитника Абдуллы Абдуллаева.
Контракт между сторонами подписан до лета 2025 года. Игрок будет выступать под 15-м номером.
Последним клубом Абдуллаева была "Заря". Весь прошлый год он провел в составе луганчан, но не сыграл ни одного матча. На зимнем собрании в этом году футболист тренировался с "Метлистом 1925".
Абдуллаев воспитывался в академиях "Черноморца" и "Шахтера". В том числе он играл в юношеской Лиге чемпионов в составе "горняков". Также вызывался в юношеской сборной Украины U-18. Пока он не провел еще ни одного официального матча на взрослом уровне.
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