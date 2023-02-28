Львов объявил о трансфере африканца

ФК "Львов" подписал левого защитника Оула Абасса Траоре, сообщает клубная пресс-служба.

Срок длительности контракта не разглашается. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Новичок будет выступать под 95-м номером на футболке.

Последним клубом 27-летнего игрока была гвинейская "Гороя", с которой в сезоне 2020/21 он выиграл чемпионат Гвинее. До этого он выступал за "Салитас" и "Расинг де Бобо". На его счету также 8 матчей в составе национальной сборной Буркина-Фасо.

Отметим, что это уже 13-й зимний новичок львовской команды.