Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов объявил о трансфере африканца
13-й новичок львовской команды
Фото: ФК Львів
ФК "Львов" подписал левого защитника Оула Абасса Траоре, сообщает клубная пресс-служба.
Срок длительности контракта не разглашается. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Новичок будет выступать под 95-м номером на футболке.
Последним клубом 27-летнего игрока была гвинейская "Гороя", с которой в сезоне 2020/21 он выиграл чемпионат Гвинее. До этого он выступал за "Салитас" и "Расинг де Бобо". На его счету также 8 матчей в составе национальной сборной Буркина-Фасо.
Отметим, что это уже 13-й зимний новичок львовской команды.
Популярное сейчас
- Буданов рассказал, что нужно ВСУ для достижения перелома в войне с РФ, и подходят ли Украине F-16
- Стало известно, как голосовали представители Украины на The Best FIFA
- "Сложная и напряженная". В ВСУ и Министерстве обороны прокомментировали ситуацию в Бахмуте
- "Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО