Никита Бурда уже заявлен за Зарю на официальном сайте УПЛ

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда заявлен за "Зарю" на официальном сайте УПЛ. В профиле указано, что футболист будет выступать за луганчан под 26-м номером.

Отметим, что клубы официально не сообщали о трансфере. Однако ранее СМИ писали о том, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Никита Бурда, по неофициальной информации, перешел в "Зарю" на правах аренды до конца текущего сезона.

При этом у футболиста летом 2023-го года заканчивается контракт с "Динамо", хотя существует опция продления еще на год.