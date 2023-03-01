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Никита Бурда уже заявлен за Зарю на официальном сайте УПЛ
Но клубы о трансфере официально еще не сообщали
Фото: ФК Динамо Киев
Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда заявлен за "Зарю" на официальном сайте УПЛ. В профиле указано, что футболист будет выступать за луганчан под 26-м номером.
Отметим, что клубы официально не сообщали о трансфере. Однако ранее СМИ писали о том, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Никита Бурда, по неофициальной информации, перешел в "Зарю" на правах аренды до конца текущего сезона.
При этом у футболиста летом 2023-го года заканчивается контракт с "Динамо", хотя существует опция продления еще на год.
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