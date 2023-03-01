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Никита Бурда уже заявлен за Зарю на официальном сайте УПЛ

Премьер-лига
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Но клубы о трансфере официально еще не сообщали

Никита Бурда уже заявлен за Зарю на официальном сайте УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда заявлен за "Зарю" на официальном сайте УПЛ. В профиле указано, что футболист будет выступать за луганчан под 26-м номером.

Отметим, что клубы официально не сообщали о трансфере. Однако ранее СМИ писали о том, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Никита Бурда, по неофициальной информации, перешел в "Зарю" на правах аренды до конца текущего сезона.

При этом у футболиста летом 2023-го года заканчивается контракт с "Динамо", хотя существует опция продления еще на год.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
УПЛ

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