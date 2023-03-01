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Черноморец подписал 19-летнего защитника Кривбасса

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья Ухань перебрался в Одессу

Черноморец подписал 19-летнего защитника Кривбасса

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Черноморец усилился 19-летним защитником Кривбасса Ильей Уханем.

Одесский клуб уже заявил парня на вторую часть сезона УПЛ.

Футболист является воспитанником Мариуполя, также выступал в Колосе. Летом 2022 года перешел в Кривбасс, где играл за юношескую команду.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2023 в 21:46
а куда своих пацанов девать
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