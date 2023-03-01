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Черноморец подписал 19-летнего защитника Кривбасса
Илья Ухань перебрался в Одессу
Фото: ФК Чорноморець
Одесский клуб уже заявил парня на вторую часть сезона УПЛ.
Футболист является воспитанником Мариуполя, также выступал в Колосе. Летом 2022 года перешел в Кривбасс, где играл за юношескую команду.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2023 в 21:46
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