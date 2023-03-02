Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал

Президент " Ингульц а" Александр Поворознюк вспомнимл, как в свое время он играл в футбол на любительском уровне.

"За матчами своей команды слежу постоянно. Естественно, что не каждой игрой доволен, не каждым результатом. Но мы и любим футбол за то, что он непредсказуем.

Футболисты должны понимать… Иногда вот я сам играл, приведу вам пример.

Мы играли на район и я в каждой игре постоянно забивал 2-3 гола. Честно говорю, я был ленив. В штрафную я никогда не возвращался. Стоял в центре поля, чтобы не было офсайда, все. Если мне забрасывали, я обгонял кого хочешь, на скорости убегал и забивал.

В такой силовой футбол, как сейчас, когда нужно и атаковать, и защищаться – я бы точно не играл. И вот в одном матче с Богдановкой мы победили 7:0, а я не мог забить. Штанга, вратарь, в упор – ну не идет, и все.

И здесь пенальти. Говорю: "Бью". Ставлю мяч на отметку, под таким адреналином, разгоняюсь, забиваю… судья свистит перебить, потому что я без свистка ударил. Такой заряженный был на то, чтобы прорвало. Я перебиваю – раскладываю вратаря по сторонам, но пробил мимо ворот", - рассказал Поворознюк.