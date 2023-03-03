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Источник: ФИФА может разрешить легионерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами из Украины

Премьер-лига
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В ФИФА боятся, что война затягивается

Источник: ФИФА может разрешить легионерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами из Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА рассматривает вариант принятия решения о возможном расторжении контрактов легионеров "Шахтера" в одностороннем порядке со стороны игроков.

Такую информацию дает бразильский журналист Хорхе Никола.

Источник пишет о том, что некоторые легионеры горняков уже обратились в ФИФА с таким запросом. И учитывая отсутствие перспективы окончания войны с Россией, международная федерация рассматривает такой вариант как возможный.

Если такое решение будет принято, оно будет касаться всех украинских клубов.

Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ФИФА разрешила легионерам без согласования с украинскими клубами подписывать временные контракты с клубами из-за рубежа. Сначала это правило распространялось до конца сезона 2021/22, а затем было продлено на весь текущий сезон.

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В статье: ФИФА война с россией
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Источник:
Superesportes

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