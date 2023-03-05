Разрядил свою пушку. Ракицкий дальним ударом забил первый гол за Шахтер в сезоне – ВИДЕО

"Шахтер" камня на камне не оставил от "Металлиста 1925" в матче 16-го тура УПЛ. "Горняки" забили сопернику семь голов без ответа.

Точку в этой встрече поставил центральный защитник Ярослав Ракицкий. На 66-й минуте он из-за пределов штрафной мощным ударом положил мяч под перекладину.

Это было второе голевое действие защитника в этом матче. В первом тайме он записал в свой актив еще и ассист.

Эти два результативных действия стали первыми для защитника после возвращения в "Шахтер".