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Разрядил свою пушку. Ракицкий дальним ударом забил первый гол за Шахтер в сезоне – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Защитник поставил точку в разгроме "Металлиста 1925"

Разрядил свою пушку. Ракицкий дальним ударом забил первый гол за Шахтер в сезоне – ВИДЕО

фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" камня на камне не оставил от "Металлиста 1925" в матче 16-го тура УПЛ. "Горняки" забили сопернику семь голов без ответа.

Точку в этой встрече поставил центральный защитник Ярослав Ракицкий. На 66-й минуте он из-за пределов штрафной мощным ударом положил мяч под перекладину.

Это было второе голевое действие защитника в этом матче. В первом тайме он записал в свой актив еще и ассист.

Эти два результативных действия стали первыми для защитника после возвращения в "Шахтер".

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
05.03.2023 в 17:00
"Разрядил свою пушку"??? - 21+
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