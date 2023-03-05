Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разрядил свою пушку. Ракицкий дальним ударом забил первый гол за Шахтер в сезоне – ВИДЕО
Защитник поставил точку в разгроме "Металлиста 1925"
фото - ФК Шахтар
"Шахтер" камня на камне не оставил от "Металлиста 1925" в матче 16-го тура УПЛ. "Горняки" забили сопернику семь голов без ответа.
Точку в этой встрече поставил центральный защитник Ярослав Ракицкий. На 66-й минуте он из-за пределов штрафной мощным ударом положил мяч под перекладину.
Это было второе голевое действие защитника в этом матче. В первом тайме он записал в свой актив еще и ассист.
Эти два результативных действия стали первыми для защитника после возвращения в "Шахтер".
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Шахтер 0:7. Дончане не заметили сопротивления
- Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
- Гвардиола: У игроков будет два выходных. Они не хотят видеть меня, а я - их
- Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО