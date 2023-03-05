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Премьер-лига

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Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва команд из нижней части таблицы завершилась в пользу львовян

Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока все рассуждают по поводу главного фаворита чемпионата Украины, на глубине таблицы своя атмосфера. "Рух" благодаря победе над одним из прямых конкурентов, "Металлистом", улучшил свое турнирное положение и стал одним из катализаторов падения харьковчан на две ступеньки вниз. В настоящее время серия "сине-желтых" без побед в официальных матчах достигла уже девяти матчей. Когда команда сможет прервать эту полосу?

Наш фотограф Александр Приходько посетил игру "Металлиста" и "Руха" в Ужгороде и делится с вами лучшими фотографиями.

Фотогалерея

Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 1Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 2Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 3Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 4Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 5Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 6Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 7Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 8Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 9Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 10Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 11Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 12Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 13Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 14Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 15Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 16Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 17Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 18Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 19Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 20Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 21Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 22Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 23Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 24Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 25Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 26Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 27Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 28Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 29Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 30Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 31Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 32Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 33Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 34Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 35Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 36Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 37Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 38Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 39Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 40Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 41Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 42Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 43Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 44Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 45Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 46Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 47Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 48Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2 - фото 49
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В статье: фото Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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