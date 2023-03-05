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Все відчитається на глибині і ступаєш у відданість, ніби у воду. Фоторепортаж с матча Металлист - Рух 1:2
Битва команд из нижней части таблицы завершилась в пользу львовян
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Пока все рассуждают по поводу главного фаворита чемпионата Украины, на глубине таблицы своя атмосфера. "Рух" благодаря победе над одним из прямых конкурентов, "Металлистом", улучшил свое турнирное положение и стал одним из катализаторов падения харьковчан на две ступеньки вниз. В настоящее время серия "сине-желтых" без побед в официальных матчах достигла уже девяти матчей. Когда команда сможет прервать эту полосу?
Наш фотограф Александр Приходько посетил игру "Металлиста" и "Руха" в Ужгороде и делится с вами лучшими фотографиями.
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