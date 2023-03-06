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Динамо без идей, рано хвалить Шахтер и в чем проблема Скрипника. Влог Роберто Моралеса
А еще об успехах Цыганкова и Зинченко
Очередные футбольные выходные подарили нам полноценное возвращение украинской Премьер-лиги. Конечно, Роберто Моралес не мог пройти мимо такой темы, тем более что внимательно пересмотреть матчи с участием лидеров. Еще известный комментатор в своем влоге на канале UA-Футбол объясняет, в чем главное преимущество Цыганкова, за что англичане любят Зинченко, какие перспективы вырисовываются у Коваленко и как могли случиться 7:0 на Энфилде в матче Ливерпуля и МЮ.
Сегодня в выпуске:
- 00:06 – Роберто приветствуется и извиняется за свой голос
- 00:20 – УПЛ снова с нами! Не стоит торопиться вручать золото Шахтеру
- 01:15 – Местами симпатичная Александрия останавливает Днепр-1
- 01:52 – Динамо: Монзуль ошиблась, но не это главное
- 03:06 – Плохая тенденция в выступлениях Ворсклы
- 03:52 – Простой футбол Цыганкова – это здорово
- 05:06 – Кратко о французских делах
- 06:15 – Зинченко – капитан без повязки
- 07:05 – Дела Коваленко начали налаживаться
- 07:40 – 7:0 на Энфилде: почему недооценивают Ливерпуль
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