Динамо без идей, рано хвалить Шахтер и в чем проблема Скрипника. Влог Роберто Моралеса

Очередные футбольные выходные подарили нам полноценное возвращение украинской Премьер-лиги. Конечно, Роберто Моралес не мог пройти мимо такой темы, тем более что внимательно пересмотреть матчи с участием лидеров. Еще известный комментатор в своем влоге на канале UA-Футбол объясняет, в чем главное преимущество Цыганкова, за что англичане любят Зинченко, какие перспективы вырисовываются у Коваленко и как могли случиться 7:0 на Энфилде в матче Ливерпуля и МЮ.

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