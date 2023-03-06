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Динамо без идей, рано хвалить Шахтер и в чем проблема Скрипника. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще об успехах Цыганкова и Зинченко

Динамо без идей, рано хвалить Шахтер и в чем проблема Скрипника. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередные футбольные выходные подарили нам полноценное возвращение украинской Премьер-лиги. Конечно, Роберто Моралес не мог пройти мимо такой темы, тем более что внимательно пересмотреть матчи с участием лидеров. Еще известный комментатор в своем влоге на канале UA-Футбол объясняет, в чем главное преимущество Цыганкова, за что англичане любят Зинченко, какие перспективы вырисовываются у Коваленко и как могли случиться 7:0 на Энфилде в матче Ливерпуля и МЮ.

Сегодня в выпуске:

  • 00:06 – Роберто приветствуется и извиняется за свой голос
  • 00:20 – УПЛ снова с нами! Не стоит торопиться вручать золото Шахтеру
  • 01:15 – Местами симпатичная Александрия останавливает Днепр-1
  • 01:52 – Динамо: Монзуль ошиблась, но не это главное
  • 03:06 – Плохая тенденция в выступлениях Ворсклы
  • 03:52 – Простой футбол Цыганкова – это здорово
  • 05:06 – Кратко о французских делах
  • 06:15 – Зинченко – капитан без повязки
  • 07:05 – Дела Коваленко начали налаживаться
  • 07:40 – 7:0 на Энфилде: почему недооценивают Ливерпуль

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
06.03.2023 в 15:09
Дедушке луческу давно пора на пенсию!Как этого не понимают сцуркисы???Уже все видят,а они нет-упираются!!!Идёт ЛЧ.ЛЕ,а мы только просыпаемся!Чудно всё!Может умают ЛЧ и ЛЕ будут подстраивать календарь игр под наш чемпионат???Динамо нужна ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА,а как иначе!Должны играть только свои и украинцы,начиная с тренера!Вы любите Украину-так покажите это!!!Слава Украине и их вболивальныкам!!!
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