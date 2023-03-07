Канадский хавбек Манджрекар Джеймс летом может вернуться в Черноморец

Канадский легионер Манджрекар Джеймс, который покинул " Черноморец " в феврале этого года, может вернуться в стан "моряков" летом.

Во всяком случае, на это надеется вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон.

Генинсон подтвердил, что Джеймс покинул клуб по семейным обстоятельствам. Учитывая тяжелое эмоциональное состояние игрока, клуб пошел навстречу игроку.

В клубе зимой планировали предложить Манджрекару новый контракт по схеме 1,5+1,5 и видели в нем игрока основы и одного из лидеров команды. Сам игрок также был всем доволен как в клубе, так и в Украине, и не собирался покидать команду.

Однако в семье хавбека произошло какое-то серьезное потрясение, о сути которого Генинсон по этическим причинам не распространялся.

Таким образом, футболист улетел к семье и на данный момент приостановил карьеру.

Впрочем, Генинсон также заявил, что у "Черноморца" с игроком есть договоренность, что если Джеймс решит свои проблемы и возобновит карьеру, то вернется именно в одесский клуб.

Во всяком случае, в Одессе надеются, что летом Манджрекар летом присоединится к команде.

Напомним, что канадец перешел в "Черноморец" зимой 2022-го года, после чего остался с командой даже несмотря на начало войны. В сумме за одесситов Манджрекар отыграл 13 игр и забил один гол.