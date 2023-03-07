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Канадский хавбек Манджрекар Джеймс летом может вернуться в Черноморец
Во всяком случае, на это надеются в клубе
Фото: ФК Черноморец
Канадский легионер Манджрекар Джеймс, который покинул "
Во всяком случае, на это надеется вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон.
Генинсон подтвердил, что Джеймс покинул клуб по семейным обстоятельствам. Учитывая тяжелое эмоциональное состояние игрока, клуб пошел навстречу игроку.
В клубе зимой планировали предложить Манджрекару новый контракт по схеме 1,5+1,5 и видели в нем игрока основы и одного из лидеров команды. Сам игрок также был всем доволен как в клубе, так и в Украине, и не собирался покидать команду.
Однако в семье хавбека произошло какое-то серьезное потрясение, о сути которого Генинсон по этическим причинам не распространялся.
Таким образом, футболист улетел к семье и на данный момент приостановил карьеру.
Впрочем, Генинсон также заявил, что у "Черноморца" с игроком есть договоренность, что если Джеймс решит свои проблемы и возобновит карьеру, то вернется именно в одесский клуб.
Во всяком случае, в Одессе надеются, что летом Манджрекар летом присоединится к команде.
Напомним, что канадец перешел в "Черноморец" зимой 2022-го года, после чего остался с командой даже несмотря на начало войны. В сумме за одесситов Манджрекар отыграл 13 игр и забил один гол.
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