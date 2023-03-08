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"Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии

Премьер-лига
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Гио не смог остаться в стороне

"Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии

Фото - Олександр Приходько

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Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за польских "Лех", поддержал протестующих против законопроекта об "агентах иностранного влияния".

"Нет российскому закону", – написал Цитаишвили в инстаграме. Это хэштег протестов в Грузии.

Закон об "иноагентах" вызвал в Тбилиси массовые акции протеста. Протестующие называют закон "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции страны. Они призывают препятствовать его принятию. Участники акции под зданием парламента разворачивали флаги Евросоюза и скандировали "Нет - российскому закону".

Аналогичный закон действует в России, он способен ограничить свободу неправительственных организаций и СМИ, объявив их "агентами иностранного влияния".

Читайте такжеПарламент Грузии принял скандальный закон об "иноагентах". В Тбилиси начались протесты и столкновения с полицией
"Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Георгий Цитаишвили война с россией
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