"Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за польских "Лех", поддержал протестующих против законопроекта об "агентах иностранного влияния".

"Нет российскому закону", – написал Цитаишвили в инстаграме. Это хэштег протестов в Грузии.

Закон об "иноагентах" вызвал в Тбилиси массовые акции протеста. Протестующие называют закон "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции страны. Они призывают препятствовать его принятию. Участники акции под зданием парламента разворачивали флаги Евросоюза и скандировали "Нет - российскому закону".

Аналогичный закон действует в России, он способен ограничить свободу неправительственных организаций и СМИ, объявив их "агентами иностранного влияния".