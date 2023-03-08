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"Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
Гио не смог остаться в стороне
Фото - Олександр Приходько
Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за польских "Лех", поддержал протестующих против законопроекта об "агентах иностранного влияния".
"Нет российскому закону", – написал Цитаишвили в инстаграме. Это хэштег протестов в Грузии.
Закон об "иноагентах" вызвал в Тбилиси массовые акции протеста. Протестующие называют закон "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции страны. Они призывают препятствовать его принятию. Участники акции под зданием парламента разворачивали флаги Евросоюза и скандировали "Нет - российскому закону".
Аналогичный закон действует в России, он способен ограничить свободу неправительственных организаций и СМИ, объявив их "агентами иностранного влияния".
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