Динамо готовится к матчу с Днепром-1 без трех травмированных игроков

8 марта " Динамо " провело насыщенную тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура с "Днепром-1".

Первая половина занятия прошла в тренировочном зале и была направлена на выработку выносливости и реакции.

Впоследствии тренировка переместилась на футбольное поле. Под руководством тренерского штаба Мирчи Луческу игроки выполняли как беговую работу, так и разные упражнения с мячом.

Отмечается, что голкиперы Георгий Бущан, Денис Бойко занимаются по индивидуальной программе. По своей отдельной программе также продолжает восстановление Николай Шапаренко.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "Динамо" состоится в воскресенье, 12 марта, начало в 13:00.