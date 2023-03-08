  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо готовится к матчу с Днепром-1 без трех травмированных игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо готовится к матчу с Днепром-1 без трех травмированных игроков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч тура состоится в воскресенье

Динамо готовится к матчу с Днепром-1 без трех травмированных игроков

fcdynamo.com

Новина українською

8 марта "Динамо" провело насыщенную тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура с "Днепром-1".

Первая половина занятия прошла в тренировочном зале и была направлена на выработку выносливости и реакции.

Впоследствии тренировка переместилась на футбольное поле. Под руководством тренерского штаба Мирчи Луческу игроки выполняли как беговую работу, так и разные упражнения с мячом.

Отмечается, что голкиперы Георгий Бущан, Денис Бойко занимаются по индивидуальной программе. По своей отдельной программе также продолжает восстановление Николай Шапаренко.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "Динамо" состоится в воскресенье, 12 марта, начало в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Форвард Ворсклы Сефери получил вызов в сборную Албании
yellow-arrow
Хавбек Александрии Мустафаев: В детстве у меня была одна футболка – это Жадсон. Хоть он и не был моим кумиром
yellow-arrow
"Если ни с кем из россиян не подеремся, то сборы провалены". Сикан рассказал, как "вырубил" россиянина в Турции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде