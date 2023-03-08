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Динамо готовится к матчу с Днепром-1 без трех травмированных игроков
Матч тура состоится в воскресенье
fcdynamo.com
8 марта "
Первая половина занятия прошла в тренировочном зале и была направлена на выработку выносливости и реакции.
Впоследствии тренировка переместилась на футбольное поле. Под руководством тренерского штаба Мирчи Луческу игроки выполняли как беговую работу, так и разные упражнения с мячом.
Отмечается, что голкиперы Георгий Бущан, Денис Бойко занимаются по индивидуальной программе. По своей отдельной программе также продолжает восстановление Николай Шапаренко.
Напомним, что матч "Днепр-1" – "Динамо" состоится в воскресенье, 12 марта, начало в 13:00.
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