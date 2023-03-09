Срна стал спортивным директором Шахтера

Некоторые изменения произошли в руководстве донецкого "Шахтера".

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна на официальном сайте "горняков" теперь указан как спортивный директор.

Когда произошли изменения неизвестно – официально об изменении должности Срны клуб не сообщал.

Вероятно, что клуб просто переименовал должность хорвата. Ранее в клубе не было должности спортивного директора, а теперь на сайте в разделе "руководство клуба" нет должности директора по футболу.

В профиле Срны указано, что он занимает должность спортдиректора с 2020 года.