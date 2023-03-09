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Срна стал спортивным директором Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Пошел на повышение

Срна стал спортивным директором Шахтера

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Некоторые изменения произошли в руководстве донецкого "Шахтера".

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна на официальном сайте "горняков" теперь указан как спортивный директор.

Когда произошли изменения неизвестно – официально об изменении должности Срны клуб не сообщал.

Вероятно, что клуб просто переименовал должность хорвата. Ранее в клубе не было должности спортивного директора, а теперь на сайте в разделе "руководство клуба" нет должности директора по футболу.

В профиле Срны указано, что он занимает должность спортдиректора с 2020 года.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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