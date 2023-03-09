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Срна стал спортивным директором Шахтера
Пошел на повышение
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Некоторые изменения произошли в руководстве донецкого "Шахтера".
Директор "
Когда произошли изменения неизвестно – официально об изменении должности Срны клуб не сообщал.
Вероятно, что клуб просто переименовал должность хорвата. Ранее в клубе не было должности спортивного директора, а теперь на сайте в разделе "руководство клуба" нет должности директора по футболу.
В профиле Срны указано, что он занимает должность спортдиректора с 2020 года.
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