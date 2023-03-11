Ротань: Днепр в сезоне 2014/15 достиг своего максимума

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что выход "Днепра" в финал Лиги Европы-2014/2015 был максимумом той команды.

"Случилось то, что случилось. Считаю, что та команда достигла максимума. Очень классная команда, очень классный коллектив. Если бы та команда сохранилась еще на год или два, то, думаю, можно было бы что-то выигрывать по меньшей мере в Украине, а в Лиге Европы выступать не хуже.

Мирон Богданович с первых дней, когда пришел, хотел играть в атакующий футбол. В Украине мы это и делали, но это была Европа и мы играли против очень классных команд, которые диктовали условия. Мы подстраивались под эту игру. Потому он просто видел очень классный баланс и смог этот баланс найти в той игре. Потому что принципы Рамоса и Маркевича как поклонника атакующего футбола добавили те нотки, которые и привели к выходу команды в финал Лиги Европы", - сказал Ротань.