Уже в четвертом матче. ВИДЕО, как венесуэлец Келси забил дебютный гол за Шахтер

Кевин Келси – только второй венесуэлец в истории Чемпионата Украины. Первым, как известно, стал Эрик Рамирес из "Динамо". Но шахтерский венесуэлец пока выглядит значительно эффективнее киевского. В противостоянии с "Ренном" он забил один из пенальти в послематчевой серии, а в игре с "Кривбассом" он уже отметился дебютным голом в рамках УПЛ. Комбинация получилась очень неплохая – Швед подключил в штрафной Судакова, а тот покатил на Кевина – форвард развернулся и пробил под перекладину.

Отметим, что "Шахтер" в итоге победил "Кривбасс" со счетом 0:3 и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ.