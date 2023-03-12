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Уже в четвертом матче. ВИДЕО, как венесуэлец Келси забил дебютный гол за Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Снял вопрос о победителе в игре с Кривбассом

Уже в четвертом матче. ВИДЕО, как венесуэлец Келси забил дебютный гол за Шахтер

Фото: twitter.com/FCShakhtar/Автор - невідомий

Новина українською

Кевин Келси – только второй венесуэлец в истории Чемпионата Украины. Первым, как известно, стал Эрик Рамирес из "Динамо". Но шахтерский венесуэлец пока выглядит значительно эффективнее киевского. В противостоянии с "Ренном" он забил один из пенальти в послематчевой серии, а в игре с "Кривбассом" он уже отметился дебютным голом в рамках УПЛ. Комбинация получилась очень неплохая – Швед подключил в штрафной Судакова, а тот покатил на Кевина – форвард развернулся и пробил под перекладину.

Отметим, что "Шахтер" в итоге победил "Кривбасс" со счетом 0:3 и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) лучшие голы Кевин Келси
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