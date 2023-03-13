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Палкин - о Ракицком в Зените: В ближайшее время он выйдет и скажет все, что думает по этой ситуации

Премьер-лига
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Клуб обещает организовать коммуникацию игрока с болельщиками

Палкин - о Ракицком в Зените: В ближайшее время он выйдет и скажет все, что думает по этой ситуации

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о возвращении в клуб Ярослава Ракицкого.

- Не могу не спросить о Ракицком и его возвращении в "Шахтер", которое многих возмутило. Даже у вас под постом в фейсбуке, в котором вы сообщаете о подписании Ярослава, достаточно негативных комментариев. Как вы к этому относитесь?

- Вы знаете, под всеми моими постами есть негативные комментарии, даже когда я поздравляю болельщиков с Новым годом.

После начала войны 24 февраля 2022 года он покинул "Зенит" и присоединился к "Шахтеру" на товарищеских матчах, где мы собирали деньги на армию и для беженцев. При этом у него было достаточно предложений от турецких и испанских клубов. И даже сегодня ему предлагают зарплату на порядок больше, но он остается с нами. Ракицкий — это человек с большим сердцем.

- Но претензия у общества в другом, насколько я понимаю. "Шахтер" подписал Ракицкого, который после 2014 года играл в России, при этом ни клуб, ни сам Ярослав не коммуницируют этот шаг. Будто не нужно объясниться перед болельщиками.

- Обещаю в ближайшее время прокоммуницировать. Чтобы он вышел и сказал все, что думает по этой ситуации. Здесь вопросов не будет, организуем.

- Ярослав готов к этому?

- Да. Я вам честно скажу, что не до этого было. Трансферное окно только закрылось на днях, мы занимались этими всеми вопросами - кого покупать, кого продавать, кого в аренду. Очень много вопросов было.

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В статье: Ярослав Ракицкий Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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