Динамо зимой отказалось продавать Диалло за 8 млн евро - Источник

Сенегальский вингер "Динамо" Самбо Диалло мог покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно. Неназванный бельгийский клуб предлагал за него 8 миллионов евро, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Источник также добавил, что после выигрыша Кубка африканских наций U-20 руководство "бело-синих" предпримет попытки продать сенегальца летом как можно дороже. Ожидается, что Диалло может появиться в основе "Динамо" уже в ближайших матчах.

"Если в зимнее трансферное окно на столе президента клуба уже лежала бельгийская конкретика ценой в восемь миллионов евро, то после "золотой прокачки" стоимость должна уйти в геометрию. Словом, в ближайших матчах (есть такое подозрение) есть шанс увидеть Диалло в деле. Это маркетинг, господа. Такой продукт перед продажей подлежит марафету", – сказано в собщении.

За первую команду киевлян он сыграл только два матча. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.