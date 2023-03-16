  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо зимой отказалось продавать Диалло за 8 млн евро - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо зимой отказалось продавать Диалло за 8 млн евро - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас стоимость должна "уйти в геометрию"

Динамо зимой отказалось продавать Диалло за 8 млн евро - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сенегальский вингер "Динамо" Самбо Диалло мог покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно. Неназванный бельгийский клуб предлагал за него 8 миллионов евро, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Источник также добавил, что после выигрыша Кубка африканских наций U-20 руководство "бело-синих" предпримет попытки продать сенегальца летом как можно дороже. Ожидается, что Диалло может появиться в основе "Динамо" уже в ближайших матчах.

"Если в зимнее трансферное окно на столе президента клуба уже лежала бельгийская конкретика ценой в восемь миллионов евро, то после "золотой прокачки" стоимость должна уйти в геометрию.

Словом, в ближайших матчах (есть такое подозрение) есть шанс увидеть Диалло в деле. Это маркетинг, господа. Такой продукт перед продажей подлежит марафету", – сказано в собщении.

За первую команду киевлян он сыграл только два матча. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Защитник Шахтера перейдет в клуб бразильской Серии В
yellow-arrow
Пресс-служба Металлиста не стала комментировать ситуацию с невыплатой зарплат в клубе
yellow-arrow
Металлист - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде